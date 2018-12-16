وزير الخارجية التركي: سندرس العمل مع الأسد إذا فاز في انتخابات ديمقراطية

هذا المحتوى تم نشره يوم 16 ديسمبر, 2018 12:43 م

الرئيس السوري بشار الأسد في صورة أرشيفية حصلت عليها رويترز من وكالة الأنباء العربية السورية. لم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من الصورة أو تاريخها أو موقع التقاطها

الدوحة (رويترز) - ذكر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مؤتمر بالدوحة يوم الأحد أن بلاده ستدرس العمل مع الرئيس السوري بشار الأسد إذا فاز في انتخابات ديمقراطية.

وساندت تركيا معارضي الأسد في الحرب الأهلية السورية التي اندلعت في 2011.

وتمكن الأسد، الذي تمسك أسرته بزمام السلطة منذ نحو خمسة عقود، من البقاء في الحكم بفضل الدعم العسكري الكبير من جانب إيران وروسيا، لكن أجزاء كبيرة من سوريا لا تزال خارج نطاق سيطرته، بما في ذلك مناطق في الشمال واقعة تحت السيطرة التركية وأخرى في الشرق يحكها تحالف يقوده الأكراد وتدعمه الولايات المتحدة.

وعبر جاويش أوغلو عن اعتقاده بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس مغادرة سوريا.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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