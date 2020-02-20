أنقرة (رويترز) - قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الخميس إن الضمانات التركية بشأن ليبيا تتوقف على احترام الهدنة بين الطرفين المتحاربين مضيفا أن القائد العسكري الليبي خليفة حفتر ينتهك وقف إطلاق النار.
وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، ووقعت اتفاقية تعاون عسكري لمساعدتها على التصدي لهجوم تشنه قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة حفتر. واتفقت القوى العالمية في قمة الشهر الماضي على وقف الأعمال القتالية في ليبيا بينما تجري عملية سياسية لتسوية الصراع.
وقال جاويش أوغلو لقناة (تي.آر.تي خبر) التي تديرها الدولة إن "النظام الدولي" فشل في وقف الاشتباكات في ليبيا وإن العملية السياسية هناك لا يمكن أن تمضي قدما مع استمرار هجوم حفتر.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)