وزير الخارجية الروسي يبحث عقد قمة رباعية بشأن سوريا في أنقرة
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صورة من أرشيف رويترز لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو.(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - قالت وزارة الخارجية الروسية يوم الاثنين إن "من المقرر في المستقبل القريب" عقد قمة رباعية بشأن سوريا بين زعماء روسيا وفرنسا وتركيا وألمانيا.
وذكرت أن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيزور أنقرة يومي الاثنين والثلاثاء لبحث الاجتماع الرباعي مع نظيره التركي.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير عبد الفتاح شريف)
رويترز