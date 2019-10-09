موسكو (رويترز) - دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الأربعاء إلى حماية وحدة الأراضي السورية، وذلك بينما تستعد القوات التركية لعملية في شمال شرق سوريا.
وأبلغ لافروف الصحفيين خلال زيارة لقازاخستان في أعقاب الانسحاب المفاجئ للقوات الأمريكية بأن الأفعال التي تقوم بها الولايات المتحدة في سوريا متناقضة وأن روسيا تدعو للحوار بين دمشق وأكراد سوريا.
وقال مدير الاتصالات بمكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء إن تركيا ستعبر إلى سوريا "قريبا".
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)