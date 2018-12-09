وزير الخارجية السعودي يقول إن بلاده لا تسلم مواطنيها

هذا المحتوى تم نشره يوم 09 ديسمبر, 2018 07:46 م

الرياض (رويترز) - استبعد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يوم الأحد تسليم مسؤولين سابقين مشتبه بهما في حادث اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي وذلك بعدما أصدر المدعي العام باسطنبول مذكرتين بالقبض عليهما.

وقال مسؤولان تركيان في الأسبوع الماضي إن الادعاء خلص إلى أن هناك "اشتباها قويا" بأن القحطاني، أحد كبار مساعدي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سابقا، وعسيري، النائب السابق لرئيس الاستخبارات العامة السعودية، شاركا في التخطيط لقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية باسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.

وقال الجبير عندما سئل عن مذكرتي الاحتجاز "نحن لا نسلم مواطنينا".

وكان الوزير يتحدث خلال مؤتمر صحفي بالرياض في ختام القمة السنوية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 17 سعوديا منهم القطحاني لدورهم في قتل خاشقجي.

وقال المدعي العام السعودي إن عسيري هو من أمر بإعادة خاشقجي إلى الوطن مضيفا أن السلطات أصدرت أمر حظر سفر بحق قطحاني. ورفض الجبير تأكيد أو نفي ما إذا كان الاثنان محتجزين حاليا وأحال السؤال إلى النيابة العامة السعودية.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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