وزير الخارجية الفلسطيني يتهم أمريكا بالتعدي على القانون الدولي
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في هولندا يوم 22 مايو أيار 2018 - رويترز(reuters_tickers)
القاهرة (رويترز) - قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يوم الثلاثاء إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيقاف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) يمثل هجوما على القانون الدولي.
وقال في اجتماع بالجامعة العربية يبحث هذه القضية "لقد بدأت الإدارة الأمريكية بالهجوم على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى القانون الدولي".
وقالت واشنطن الشهر الماضي إنها أوقفت بالكامل تمويلها للأونروا وأمر ترامب الأسبوع الماضي بتوجيه 25 مليون دولار كان قد جرى تخصيصها لرعاية الفلسطينيين في مستشفيات القدس الشرقية إلى وجهة أخرى في إطار مراجعة المعونة الأمريكية.
وتسعى الأونروا للحصول على تمويل إضافي من دول الخليج وشركاء أوروبيين في إطار محاولتها لسد عجز يبلغ 200 مليون دولار نتج عن قطع الولايات المتحدة تمويلها.
وزاد القرار الأمريكي من حدة التوترات بين القيادة الفلسطينية وإدارة ترامب التي اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر كانون الأول في خطوة انتقدها المجتمع الدولي.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
رويترز