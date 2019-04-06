هذا المحتوى تم نشره يوم 06 أبريل, 2019 12:35 م

وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الروسي سيرجي لافروف خلال مؤتمر صحفي في القاهرة يوم السبت. تصوير: عمرو دلش - رويترز

القاهرة (رويترز) - استبعد وزير الخارجية المصري سامح شكري يوم السبت حل الأزمة في ليبيا بالوسائل العسكرية.

وقال شكري في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "الأزمة في ليبيا لن تحل من خلال اللجوء للوسائل العسكرية وإنما من خلال الحوار... للتعبير عن إرادة الشعب الليبي".

كانت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر قالت يوم الجمعة إنها دخلت الضواحي الجنوبية من العاصمة طرابلس في تصعيد لصراع على السلطة يمزق البلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.

(تغطية صحفية أحمد طلبة - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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