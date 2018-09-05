وزير الخارجية: باراجواي ستعيد سفارتها في إسرائيل إلى تل أبيب

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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 سبتمبر, 2018 06:01 م 05 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 18:01