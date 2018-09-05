وزير الخارجية: باراجواي ستعيد سفارتها في إسرائيل إلى تل أبيب
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أسونسيون (رويترز) - قال وزير خارجية باراجواي للصحفيين يوم الأربعاء إن بلاده ستعيد سفارتها في إسرائيل إلى تل أبيب في تراجع عن قرار اتخذه في مايو أيار الرئيس السابق هوراسيو كارتيس بنقل موقع السفارة إلى القدس.
وقال الوزير لويس ألبرتو كاستيليوني "تريد باراجواي المساهمة في الجهود الدبلوماسية المكثفة لتحقيق سلام شامل ودائم وعادل في الشرق الأوسط".
كان كارتيس قد سافر إلى إسرائيل لافتتاح السفارة الجديدة في مايو أيار الماضي. وتولي خلفه ماريو عبده السلطة الشهر الماضي.
(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
رويترز