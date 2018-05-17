وزير الخارجية: تركيا تسعى لقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس
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وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي بأنقرة يوم 16 أبريل نيسان 2018. تصوير: أوميت بكطاش - رويترز.(reuters_tickers)
اسطنبول (رويترز) - قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يوم الخميس إن تركيا ترغب في أن تصادق الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار بشأن القدس.
وأضاف أوغلو، في مقابلة مع قناة (تي.آر.تي) الإخبارية التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، أن على لجنة مستقلة إعداد تقرير عن العنف في غزة، وأن على إسرائيل مواجهة حكم القانون.
وقتلت قوات إسرائيلية عشرات المحتجين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة يوم الاثنين مع افتتاح الولايات المتحدة سفارتها في القدس.
(إعداد علي خفاجي ودعاء محمد للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
رويترز