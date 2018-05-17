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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مايو, 2018 10:01 ص 17 مايو 2018 - آخر تحديث - 10:01

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي بأنقرة يوم 16 أبريل نيسان 2018. تصوير: أوميت بكطاش - رويترز. (reuters_tickers)