وزير الخارجية: لبنان سيشكل الحكومة رغم العقبات

هذا المحتوى تم نشره يوم 12 ديسمبر, 2018 01:36 م

لندن (رويترز) - قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل يوم الأربعاء إن لبنان سيشكل حكومة جديدة حتما رغم العقبات وذلك بعد تدخل الرئيس ميشال عون في العملية المتعثرة وتحذيره من "كارثة" إذا فشلت جهوده.

ولبنان الذي يعاني اقتصاده المثقل بالديون من الركود في أمس الحاجة إلى حكومة جديدة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية مطلوبة لوضع ماليته العامة على مسار أكثر استدامة والحصول على تعهدات بمساعدات خارجية.

وقال باسيل في مؤتمر استثماري في لندن "الشراكة بين الرئيس ورئيس الوزراء إلى جانب التوافق الوطني ستقود حتما إلى تشكيل حكومة جديدة رغم كل العقبات". وباسيل هو زوج ابنة عون ويرأس التيار الوطني الحر الذي أسسه الرئيس.

وقال رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري الذي يحضر المؤتمر أيضا، للصحفيين إنه "متفائل دائما" وذلك ردا على سؤال عن آفاق تشكيل الحكومة الجديدة بعد سبعة أشهر من المشاحنات السياسية.

ويوم الثلاثاء قال عون إن الصعوبات التي تواجه تشكيل الحكومة لا يمكن حلها "بالطريقة التقليدية" بين رئيس الوزراء المكلف والأحزاب الأخرى وإنه كان من واجبه المشاركة.

وذكر الحريري على تويتر أن الحكومة الجديدة ستلتزم كل الالتزام بالإصلاحات التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر للمانحين هذا العام ومن بينها إصلاحات في الموازنة.

وقد واجه الاتفاق بشأن تشكيل الحكومة سلسلة من العقبات إذ سعى الحريري للتوصل إلى اتفاق لتأليف حكومة من 30 وزيرا ينتمون إلى المجموعات المتنافسة وفقا لنظام سياسي طائفي.

وتمحورت العقبة الأخيرة حول التمثيل السني إذ تطالب جماعة حزب الله الشيعية القوية المدعومة من إيران بمقعد في الحكومة لأحد حلفائها السنة الذين فازوا في الانتخابات.

ويعتقد محللون أن إحدى التسويات تكمن في ترشيح عون لواحدة من الشخصيات السنية المتحالفة مع حزب الله أو أي شخصية مقبولة لديهم ضمن مجموعة الوزراء التي يعينها الرئيس.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)

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