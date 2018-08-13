محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

أفراد من قوات الأمن بالقرب من مبنى مدمر بمدينة السلط في وسط الأردن يوم الأحد. تصوير: محمد حامد - رويترز

(reuters_tickers)

عمان (رويترز) - قال وزير الداخلية الأردني يوم الاثنين إن المتشددين الذين نفذوا هجوما على الشرطة يدعمون تنظيم الدولة الإسلامية وإن التحقيقات كشفت خططا لشن المزيد من الهجمات على أهداف أمنية ومدنية.

وقالت الشرطة الأردنية يوم الجمعة إن عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت قرب سيارة فان تابعة للشرطة مما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة ستة آخرين.

وقال وزير الداخلية سمير المبيضين "الإرهابيون ليسوا تنظيما ولكنهم يحملون الفكر التكفيري ويؤيدون داعش... التحقيقات سرية ولا تزال جارية... تبين أن هناك مخططات أخرى لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية تستهدف نقاطا أمنية وتجمعات شعبية".

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

Neuer Inhalt

Horizontal Line

The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك










رويترز