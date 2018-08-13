وزير الداخلية الأردني: متشددون هاجموا الشرطة يؤيدون الدولة الإسلامية
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أفراد من قوات الأمن بالقرب من مبنى مدمر بمدينة السلط في وسط الأردن يوم الأحد. تصوير: محمد حامد - رويترز(reuters_tickers)
عمان (رويترز) - قال وزير الداخلية الأردني يوم الاثنين إن المتشددين الذين نفذوا هجوما على الشرطة يدعمون تنظيم الدولة الإسلامية وإن التحقيقات كشفت خططا لشن المزيد من الهجمات على أهداف أمنية ومدنية.
وقالت الشرطة الأردنية يوم الجمعة إن عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت قرب سيارة فان تابعة للشرطة مما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة ستة آخرين.
وقال وزير الداخلية سمير المبيضين "الإرهابيون ليسوا تنظيما ولكنهم يحملون الفكر التكفيري ويؤيدون داعش... التحقيقات سرية ولا تزال جارية... تبين أن هناك مخططات أخرى لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية تستهدف نقاطا أمنية وتجمعات شعبية".
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
رويترز