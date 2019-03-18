هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مارس, 2019 01:17 م

أنقرة (رويترز) - نقلت وسائل إعلام مملوكة للدولة عن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قوله إن تركيا وإيران نفذتا عملية مشتركة ضد مسلحين من حزب العمال الكردستاني المحظور يوم الاثنين.

ونسبت وكالة الأناضول للأنباء عن صويلو قوله "بدأنا تنفيذ عملية مع إيران ضد حزب العمال الكردستاني على حدودنا الشرقية هذا الصباح وسنعلن النتيجة". ونشرت قناة (تي.آر.تي) الإخبارية الرسمية تعليقات للوزير على العملية.

ويشن الجيش التركي ضربات بانتظام على مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق ونفذ عمليات لاعتقال أشخاص يقول إنهم أعضاء في الحزب في تركيا. ويصف الاتحاد الأوروبي وتركيا والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني بأنه جماعة إرهابية.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)

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