هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مايو, 2020 07:40 م

أفراد من الشرطة والطيران المدني يرتدون أقنعة واقية في مطار الكويت مع استمرار عملية إعادة المواطنين الكويتيين إلى بلادهم يوم 21 أبريل نيسان 2020. تصوير: ستيفاني ماكجي-رويترز.

الكويت (رويترز) - قال وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح يوم الاثنين إن الكويت لا تعتزم تمديد حظر التجول الشامل الذي فرضته السلطات اعتبارا من 10 إلى 30 مايو أيار للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال الصالح في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون عقب اجتماع لمجلس الوزراء إن حظر التجول الشامل سيتم استبداله بحظر تجول جزئي يتم تخفيفه تدريجيا حتى عودة الحياة لطبيعتها.

وأضاف أن السلطات قررت "عدم التمديد للحظر الشامل لننتقل للحظر الجزئي. الفرق الفنية تعمل (حاليا) لوضع الملامح الأخيرة للعودة للحياة (الطبيعية)"، آخذة في الاعتبار القواعد الصحية.

(تغطية صحفية أحمد حجاجي - تحرير محمد اليماني)

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