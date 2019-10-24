هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أكتوبر, 2019 11:20 ص

وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في الولايات المتحدة يوم 11 أكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: إرين سكوت - رويترز.

من إدريس علي

بروكسل (رويترز) - من المتوقع أن يركز وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر على الهجوم التركي في شمال شرق سوريا ومستقبل القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية عندما يلتقي مع الشركاء في حلف شمال الأطلسي في بروكسل هذا الأسبوع، لكنه لا يملك الكثير من الخيارات في التعامل مع أي من الأمرين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قواته من شمال شرق سوريا مفسحا الطريق أمام القوات التركية لشن هجوم على المقاتلين الأكراد في المنطقة.

ولاحقا قال ترامب إنه سيبقي على عدد قليل من القوات في أجزاء من شمال شرق سوريا حيث توجد حقول نفط. وبدأت الشرطة العسكرية الروسية الانتشار على الحدود السورية مع تركيا أمس الأربعاء وفق اتفاق مع أنقرة لإخراج المقاتلين الأكراد من المنطقة.

وفي الأسبوع الماضي، قال إسبر إنه سيضغط على الحلفاء في حلف شمال الأطلسي "لاتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية، جماعية وفردية، للرد" على توغل تركيا في شمال شرق سوريا رغم الانتقادات الموجهة إلى ترامب بأن قراره هو الذي أفسح المجال للهجوم التركي.

وفي كلمة يوم الخميس في بروكسل قبل اجتماع حلف شمال الأطلسي من المتوقع أن يندد إسبر بأفعال تركيا.

ووفقا للتصريحات المعدة سيقول إسبر إن أفعال تركيا تعرض التقدم الذي تحقق في سوريا للخطر.

ولم يكن لبيانات وزارة الدفاع (البنتاجون) التي تنتقد تركيا في الشهر الماضي تأثير يذكر على أنقرة.

وقالت ريتشيل ريزو، الباحثة الزميلة بمركز الأمن الأمريكي الجديد، إن إسبر لديه خيارات محدودة لمعاقبة تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي.

وقالت "بالنسبة للعقاب على مستوى حلف شمال الأطلسي، لا أرى حقيقة ما هو الممكن".

وأضافت أن أوروبا نظرت إلى قرار ترامب في البداية بالانسحاب من شمال شرق سوريا باعتباره ضوءا أخضر لتركيا بشن غزوها وأحدث مؤشر على أنه ليس لا يمكنها الاعتماد على إدارة ترامب.

وعلق عدد من الدول الأوروبية مبيعات الأسلحة إلى تركيا.

وشجب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة عدم قدرة حلف شمال الأطلسي على الرد على ما وصفه بالهجوم "المجنون" لتركيا، وقال إن الوقت حان كي تتوقف أوروبا عن التصرف كحليف صغير عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط.

وأبلغت وزيرة الدفاع الألمانية النواب إنها تريد الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي على إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا.

ودافع ترامب عن قراره بإخراج معظم قواته من سوريا. وقال يوم الأربعاء إن وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا أصبح الآن دائما وأمر برفع العقوبات عن تركيا نتيجة لذلك.

* مستقبل قتال تنظيم الدولة الإسلامية

أثار الانسحاب الأمريكي من شمال شرق سوريا المخاوف من أنه قد يتيح عودة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية مجددا.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي كبير إنه من المتوقع أن يلتقي إسبر مع نظرائه من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لمناقشة مدى إمكانية مواصلة القتال ضد التنظيم وكيف سيكون.

وأبدى مشرعون أمريكيون كثيرون، من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب، عدم رضائهم عن قرار الرئيس الأمريكي بسحب القوات من سوريا الذي أفسح الطريق أمام القوات التركية لمقاتلة قوات كردية ساعدت القوات الأمريكية على مدى سنوات في قتال تنظيم الدولة الإسلامية.

وما يزال مصير مقاتلي التنظيم في سجون الأكراد السوريين مجهولا.

وقال مسؤول رفيع في إدارة ترامب إنه بينما يقبع معظم مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية داخل السجون يبدو أن عددا قليلا منهم قد هرب.

(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

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