هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أكتوبر, 2019 06:36 ص

وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يدلي بتصريحات صحفية بمقر وزارة الدفاع يوم 11 أكتوبر تشرين الأول 2019 - صورة من أرشيف رويترز

بغداد (رويترز) - وصل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إلى بغداد يوم الأربعاء وذلك وسط تساؤلات بشأن المدة التي سيمكثها الجنود الأمريكيون المنسحبون من شمال شرق سوريا داخل العراق.

ومن المتوقع أن يجتمع إسبر بنظيره العراقي وبرئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وسيبحث الوزير مسألة القوات الأمريكية التي يجري سحبها من سوريا والدور الذي سيقوم به العراق في هذا الشأن.

وتأتي زيارة إسبر عقب اتفاق أنقرة وموسكو يوم الثلاثاء على نشر قوات سورية وروسية في شمال شرق سوريا لإبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية وأسلحتهم من منطقة الحدود مع تركيا.

(تغطية إدريس علي - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية)

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