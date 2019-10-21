هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أكتوبر, 2019 04:16 م

وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يتحدث في البنتاجون بواشنطن يوم 11 كتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: ارين سكوت - رويترز.

الرياض (رويترز) - وصل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إلى السعودية يوم الاثنين في أول زيارة يقوم بها لحليف واشنطن الرئيسي في الشرق الأوسط منذ تولى منصبه هذا الصيف، مع تزايد التوتر بين أمريكا وإيران وسعي روسيا لزيادة نفوذها الإقليمي.

وبلغت التوتر بين واشنطن وطهران مستويات مرتفعة جديدة منذ مايو أيار 2018 عندما انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الدولي الموقع مع إيران عام 2015.

ونشرت الولايات المتحدة قوات لها في السعودية لتعزيز دفاعات المملكة في أعقاب هجومين على منشاتها النفطية الشهر الماضي.

وسيجتمع إسبر مع زعماء المملكة والقوات الأمريكية بها خلال الزيارة.

(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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