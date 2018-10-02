وزير الدفاع الأمريكي: عدد الدبلوماسيين الأمريكيين في سوريا زاد إلى مثليه
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وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الفرنسية في باريس يوم الثلاثاء. تصوير: فيليب ووجازيه - رويترز.(reuters_tickers)
باريس (رويترز) - قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس يوم الثلاثاء إن عدد الدبلوماسيين الأمريكيين في سوريا زاد إلى المثلين مع اقتراب هزيمة متشددي تنظيم الدولة الإسلامية عسكريا.
وقال خلال مؤتمر صحفي في باريس مع نظيرته الفرنسية "الدبلوماسيون الأمريكيون هناك على الأرض وزاد عددهم إلى المثلين".
وتابع "مع تراجع العمليات العسكرية سترون أن الجهود الدبلوماسية الآن تترسخ".
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)
رويترز