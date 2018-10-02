محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أكتوبر, 2018 01:14 م 02 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 13:14

وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الفرنسية في باريس يوم الثلاثاء. تصوير: فيليب ووجازيه - رويترز. (reuters_tickers)