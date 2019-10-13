هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أكتوبر, 2019 03:01 م

وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يتحدث في مؤتمر صحفي في العاصمة الفرنسية باريس يوم 7 سبتمبر أيلول 2019. تصوير: كريستيان هارتمان - رويترز.

من سارة إن. لينش

واشنطن (رويترز) - قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يوم الأحد في مقابلة مع برنامج "واجه الأمة" (فيس ذا نيشن) إن الولايات المتحدة تستعد لإجلاء نحو ألف جندي أمريكي من شمال سوريا.

وجاء ذلك التصريح بعد أن غير الرئيس دونالد ترامب السياسة المتبعة فجأة وسحب بعض القوات الأمريكية التي كانت في المنطقة لدعم القوات الكردية في قتال تنظيم الدولة الإسلامية.

وساعد قرار ترامب في إفساح المجال لتركيا لشن هجوم على قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.

وقال إسبر في مقابلة مسجلة مع البرنامج الذي تبثه شبكة سي.بي.إس "في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة علمنا أن (الأتراك) يعتزمون على الأرجح مد هجومهم إلى مسافة أبعد في الجنوب والغرب مما كان مخططا في البداية".

وتابع قائلا "وعلمنا أيضا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أن‭‭‭ ‬‬‬ ... قوات سوريا الديمقراطية تسعى لإبرام اتفاق... مع السوريين والروس لشن هجوم مضاد على الأتراك في الشمال".

‭‭ ‬‬ووصف الوزير وضع القوات الأمريكية بأنه "لا يمكن أن يستمر كما هو عليه". وقال إسبر‭‭ ‬‬إنه تحدث مع ترامب ليل السبت وإن الرئيس وجه الجيش الأمريكي إلى "البدء في سحب مدروس للقوات من شمال سوريا".

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)

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