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هذا المحتوى تم نشره يوم 27 سبتمبر, 2018 12:49 م 27 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 12:49

القدس (رويترز) - قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان يوم الخميس إن إسرائيل على استعداد لإعادة فتح معبر مع الشطر الخاضع لسيطرة سوريا من هضبة الجولان بعد أن استعادت قوات الحكومة السورية السيطرة على تلك المنطقة من مقاتلي المعارضة.

لكن ليبرمان الذي كان يزور الشطر الذي تسيطر عليه إسرائيل من معبر القنيطرة قال إن استئناف العمل في المعبر يعتمد على سوريا.

وقال للصحفيين "حقيقة أننا جئنا هنا إلى بوابة ألفا وأن قوات الأمم المتحدة بدأت تعمل وتقوم بدوريات بمساعدة من الجيش الإسرائيلي، تشير إلى أننا مستعدون لإعادة فتح المعبر".

وكان ليبرمان يشير إلى قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، التي تعطل عملها في مراقبة منطقة منزوعة السلاح أقيمت عام 1974 بين الشطر الذي تحتله إسرائيل من الجولان والجانب السوري، بسبب الحرب الأهلية السورية.

وقال ليبرمان "في الوقت الراهن، الكرة في ملعب سوريا".

وتراقب الشرطة العسكرية الروسية الجانب السوري من القنيطرة حيث قال ليبرمان إن الشرطة السورية ومسؤولي الجمارك موجودون أيضا.

وذكر ليبرمان أنه في السابق كانت حركة المرور عبر القنيطرة تتشكل بالأساس من شحنات تدخل سوريا من التفاح الذي ينتجه المزارعون الدروز في الشطر الذي تسيطر عليه إسرائيل من الجولان وعبور عرائس لأزواج من الجانبين على خط الهدنة.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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رويترز