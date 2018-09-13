وزير الدفاع التركي: أي عملية عسكرية في إدلب ستقود المنطقة لكارثة
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صورة من أرشيف رويترز لوزير الدفاع خلوصي أكار خلال تدريب عسكري بالقرب من ازمير.(reuters_tickers)
اسطنبول (رويترز) - نسبت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن وزير الدفاع خلوصي أكار قوله إن أي عملية عسكرية في إدلب السورية ستقود المنطقة لكارثة.
وأضاف أن تركيا تعمل مع روسيا وإيران وحلفاء آخرين على تحقيق الاستقرار في إدلب ومنع وقوع مأساة إنسانية هناك.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز