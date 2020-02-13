هذا المحتوى تم نشره يوم 13 فبراير, 2020 01:34 م

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل يوم الأربعاء. تصوير: فرانسوا لينواه - رويترز

أنقرة (رويترز) - نقلت وسائل إعلام رسمية يوم الخميس عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله إن بلاده ستستخدم القوة مع من ينتهكون وقف إطلاق النار في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا بما في ذلك الاستعانة بجماعات "راديكالية".

وذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء أن الجيش سيوجه ضربات جوية أو برية لقوات الحكومة السورية في أي مكان داخل سوريا إذا أصيب أي جندي تركي آخر بسوء، وذلك بعد مقتل 13 جنديا تركيا على يد القوات السورية في غضون أسبوع.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن أكار قوله "سنتخذ كافة الإجراءات ضد الذين لا يمتثلون لوقف إطلاق النار بإدلب، بما في ذلك الراديكاليين وسنجبرهم على الالتزام".

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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