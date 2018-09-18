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وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو - صورة من أرشيف رويترز

(reuters_tickers)

موسكو (رويترز) - قالت وكالات أنباء روسية إن وزير الدفاع سيرجي شويجو تحدث مع نظيره الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان وأبلغه أن موسكو تلقي باللوم بالكامل على إسرائيل في إسقاط طائرة عسكرية روسية قرب سوريا.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي السورية الطائرة إلا أن موسكو قالت إن طائرات السلاح الجوي الإسرائيلي التي كانت تحلق في نفس المنطقة جعلت الطائرة الروسية في مرمى النيران.

ولم تعلق الحكومة الإسرائيلية.

(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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رويترز