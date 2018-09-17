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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 سبتمبر, 2018 05:51 م 17 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 17:51

وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو خلال اجتماع في سوتشي يوم الاحد. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء. (reuters_tickers)