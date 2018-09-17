وزير الدفاع الروسي: لن تكون هناك عملية عسكرية في إدلب السورية
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وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو خلال اجتماع في سوتشي يوم الاحد. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.(reuters_tickers)
سوتشي (روسيا) (رويترز) - نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو قوله يوم الاثنين إن قوات الحكومة السورية وحلفاءها لن تنفذ عملية عسكرية جديدة في محافظة إدلب.
وكان يتحدث بعد أن اتفق رئيسا روسيا وتركيا على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب لفصل قوات المعارضة عن قوات الحكومة السورية.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
رويترز