هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أبريل, 2019 01:37 م

وزير الدفاع السوداني عوض محمد أحمد بن عوف في الخرطوم يوم 24 فبراير شباط 2019. تصوير: محمد نور الدين عبد الله - رويترز.

الخرطوم (رويترز) - أدلى وزير الدفاع السوداني ببيان على التلفزيون الرسمي يوم الخميس أعلن فيه "اقتلاع النظام" والتحفظ على رئيس البلاد عمر البشير "في مكان آمن".

كما أعلن الوزير عوض محمد أحمد بن عوف تعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان تجرى في نهايتها انتخابات.

وقال إنه تقرر إغلاق المجال الجوي لمدة 24 ساعة وإغلاق المعابر الحدودية لحين إشعار آخر، وكذلك حل المجلس الوطني ومجالس الولايات.

كما أعلن الوزير وقف إطلاق النار الشامل في جميع ربوع البلاد.

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

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