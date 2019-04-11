الخرطوم (رويترز) - أدلى وزير الدفاع السوداني ببيان على التلفزيون الرسمي يوم الخميس أعلن فيه "اقتلاع النظام" والتحفظ على رئيس البلاد عمر البشير "في مكان آمن".
كما أعلن الوزير عوض محمد أحمد بن عوف تعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان تجرى في نهايتها انتخابات.
وقال إنه تقرر إغلاق المجال الجوي لمدة 24 ساعة وإغلاق المعابر الحدودية لحين إشعار آخر، وكذلك حل المجلس الوطني ومجالس الولايات.
كما أعلن الوزير وقف إطلاق النار الشامل في جميع ربوع البلاد.
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)