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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مايو, 2018 08:11 ص 24 مايو 2018 - آخر تحديث - 08:11

أفيجدور ليبرمان وزير الدفاع الاسرائيلي يتحدث خلال مؤتمر في هرتسيليا يوم العاشر من مايو أيار 2018. تصوير: نير الياس - رويترز. (reuters_tickers)