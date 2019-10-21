هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أكتوبر, 2019 12:23 م

وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في ولاية فرجينيا يوم 11 أكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: إرين سكوت - رويترز

كابول (رويترز) - قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يوم الاثنين إن إبقاء بعض القوات الأمريكية في أجزاء من شمال شرق سوريا قرب حقول النفط مع قوات سوريا الديمقراطية، لضمان عدم سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية أو جهات أخرى على النفط، من بين الخيارات التي تجري مناقشتها لكن لم يُتخذ قرار بعد.

وقال إسبر للصحفيين في أفغانستان "لدينا في الوقت الراهن قوات في مدينتين تقعان بالقرب من تلك المنطقة، الغرض هو منع وصول الإيرادات بالتحديد إلى تنظيم الدولة الإسلامية وأي جماعات أخرى قد تسعى للحصول على هذه الإيرادات لتمويل أنشطتها المؤذية".

وأضاف "تجري مناقشة إمكانية ذلك (الإبقاء على بعض القوات)، لكن لم يُتخذ قرار فيما يتعلق بالأعداد وما إلى ذلك".

وتابع إسبر أنه بينما يجري سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، فإن بعض القوات ما زالت تتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد قرب حقول النفط وجرت مناقشات بشأن إبقاء بعض القوات هناك.

وأضاف أنه لم يقدم هذا الاقتراح بعد، لكن مهمة وزارة الدفاع هي بحث كافة الخيارات.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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