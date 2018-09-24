وزير الدفاع: روسيا ستزود سوريا بنظام إس-300 المضاد للصواريخ
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منظومات إس-300 للدفاع الجوي في عرض عسكري في العاصمة الروسية موسكو. صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو يوم الاثنين إن موسكو ستزود سوريا بنظام إس-300 المضاد للصواريخ خلال أسبوعين.
يأتي الإعلان بعد أسبوع من توجيه الوزارة الاتهام لإسرائيل بالتسبب بشكل غير مباشر في إسقاط طائرة عسكرية روسية في سوريا مما أدى إلى مقتل 15 عسكريا.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
رويترز