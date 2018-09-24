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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 سبتمبر, 2018 10:21 ص 24 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 10:21

منظومات إس-300 للدفاع الجوي في عرض عسكري في العاصمة الروسية موسكو. صورة من أرشيف رويترز. (reuters_tickers)