هذا المحتوى تم نشره يوم 21 يوليو, 2019 10:16 م

القاهرة (رويترز) - أدان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير يوم الأحد احتجاز إيران ناقلة ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز وحث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراء لمنع مثل هذا السلوك غير المقبول.

وقال الجبير على تويتر "أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية هو انتهاك للقانون الدولي".

وتابع "على إيران أن تدرك أن ما تقوم به من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي بما في ذلك احتجاز السفينة البريطانية أمر مرفوض تماما وعلى المجتمع الدولي ردع مثل هذه الأعمال".

وقالت إيران يوم الجمعة إنها احتجزت الناقلة البريطانية ستينا إمبيرو والتي كانت متجهة إلى ميناء في السعودية وغيرت مسارها فجأة بعد مرورها عبر مضيق هرمز عند مدخل الخليج.

(تغطية إخبارية نيرة عبد الله - إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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