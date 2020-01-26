هذا المحتوى تم نشره يوم 26 يناير, 2020 01:08 م

وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف في موسكو يوم 30 ديسمبر كانون الأول 2019. تصوير: إيفجينيا نوفوجينينا - رويترز

دبي (رويترز) - قالت وزارة الخارجية العمانية في تغريدة على تويتر إن وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يوسف بن علوي سيجتمع مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم الأحد في طهران لبحث أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وقالت الوزارة إن الوزيرين سيجتمعان "لبحث العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة، وعلى وجه الخصوص أمن الملاحة في مضيق هرمز".

وتحافظ سلطنة عمان على علاقات ودية مع كل من الولايات المتحدة وإيران وتوسطت من قبل بين الدولتين اللتين لا تربطهما علاقات دبلوماسية منذ الثورة الإسلامية في إيران في عام 1979.

(تغطية صحفية نيرة عبد الله - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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