هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أبريل, 2020 09:26 م

وزير الصحة السوداني أكرم علي التوم يتحدث خلال مقابلة مع رويترز في الخرطوم يوم السبت. تصوير: محمد نور الدين عبد الله-رويترز.

من خالد عبد العزيز

الخرطوم (رويترز) - قال وزير الصحة السوداني أكرم علي التوم لرويترز يوم السبت إن السودان يحتاج على نحو عاجل 120 مليون دولار لمكافحة فيروس كورونا المستجد وذلك في ظل نقص الإمدادات اللازمة لمكافحة الوباء.

ورغم أن عدد حالات الإصابة المسجلة في السودان قليلة نسبيا فإن الوباء الذي انتشر في أنحاء العالم وصل إلى البلاد في وقت تواجه في أزمة اقتصادية.

وقال وزير الصحة السوداني "نحن نعد استراتيجية لمواجهة كورونا تمتد لنهاية شهر يونيو المقبل ولكن لتنفيذ ذلك نحتاج بصورة عاجلة 120 مليون دولار لتوفير أدوات وقاية لحماية العاملين في المرافق الطبية وتأهيل مرافق طبية وأجهزة مطورة للاختبارات المعملية".

ويشغل التوم منصب وزير الصحة في حكومة بقيادة مدنية تولت إدارة شؤون البلاد في أعقاب اتفاق لتقاسم السلطة مع الجيش في أغسطس آب. وقبل نحو عام أدت احتجاجات على مدى شهور إلى سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير بعد حكم دام لثلاثة عقود.

وسجل السودان حتى الآن 19 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بما في ذلك حالتي وفاة لكن وزير الصحة قال إن السودان في وضعه الحالي لن يستطيع التعامل مع أي انتشار كبير.

وأضاف الوزير أن بلاده تعاني من نقص في أجهزة التنفس والملابس الواقية للكوادر الصحية وأجهزة الفحص. وأشار إلى تسلم السودان لعدد من المعدات الطبية من جهات خارجية.

وقال "لدينا وعود باستلام 13 مليون دولار من ضمنها تبرعات لسودانيين بالخارج ولكن وضع السودان في القائمة الأمريكية للإرهاب يعيق وصول هذه التبرعات لوزارة الصحة للمساعدة في مكافحة الكورونا".

وبدأ السودان في فبراير شباط إجراء فحوص للقادمين إلى مطاره الدولي. وفي مارس آذار أغلقت السلطات السودانية جميع المطارات والمعابر الحدودية أمام حركة المرور غير التجارية.

وفرضت الحكومة أيضا حظرا للتجول لمدة 12 ساعة وأغلقت المدارس والجامعات وحظرت المناسبات والتجمعات. وقوبلت بعض الإجراءات بعدم التعاون.

وقال وزير الصحة إن وزارته أوصت بفرض "الإغلاق الكامل" للعاصمة الخرطوم لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل وإقامة المزيد من مراكز الحجر الصحي وزيادة القدرة على فحص الناس في مناطقهم في الخرطوم وبقية مناطق السودان.

وأضاف الوزير أنه يتوقع أن يصدر يوم الأحد قانون جديد للطوارئ الصحية. وتابع أن الحكومة "ضاعفت موازنة الصحة للعام الحالي بنسبة تفوق 200 في المئة لكن ما زلنا في حاجة للعون".

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير أحمد حسن)

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