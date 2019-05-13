هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مايو, 2019 05:11 ص

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يتحدث أثناء مؤتمر للقطاع المالي في العاصمة الرياض يوم 24 أبريل نيسان 2019. تصوير رويترز. (تستخدم هذه الصورة للأغراض التحريرية فقط).

دبي (رويترز) - قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الاثنين إن ناقلتي نفط سعوديتين تعرضتا يوم الأحد "لهجوم تخريبي" قبالة ساحل إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة يستهدف تهديد أمن إمدادات النفط العالمية.

وقال الفالح في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن إحدى الناقلتين كانت في طريقها للتحميل بالنفط السعودي من ميناء رأس تنورة ومن ثم الاتجاه إلى الولايات المتحدة لتزويد عملاء أرامكو السعودية هناك.

وأضاف الوزير أن الهجوم لم يسفر عن خسائر في الأرواح أو تسرب للوقود لكن نجمت عنه أضرار بالغة في هيكلي السفينتين.

كانت وزارة الخارجية الإماراتية قد ذكرت أمس أن أربع سفن تجارية تعرضت "لعمليات تخريبية" قرب المياه الإقليمية الإماراتية دون وقوع خسائر بشرية، لكنها لم تقدم تفاصيل بشأن طبيعة التخريب.

(شارك في التغطية علي عبد العاطي للنشرة العربية- إعداد مصطفى صالح)

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