وزير بريطاني: ترامب مخطئ في قوله إن الدولة الإسلامية هُزمت في سوريا

هذا المحتوى تم نشره يوم 19 ديسمبر, 2018 05:53 م

الوزير البريطاني توبياس إلوود في صورة من أرشيف رويترز.

لندن (رويترز) - قال وزير بوزارة الدفاع البريطانية يوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخطئ في قوله إن تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا قد هُزم، وذلك في وقت تدرس فيه الولايات المتحدة سحب كل قواتها من هناك.

وبعدما قال ترامب على تويتر "لقد هزمنا تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا"، رد الوزير البريطاني توبياس إلوود "أختلف بشدة".

وأضاف وزير الدولة بوزارة الدفاع على تويتر "(تنظيم الدولة الإسلامية) تحول إلى أشكال أخرى من التطرف، والتهديد لا يزال قائما بقوة".

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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