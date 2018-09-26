وزير بريطاني: تطبيق الراصد خفض إصابات الغارات الجوية في سوريا 27 بالمئة
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أليستر بيرت وزير الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية في صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
القاهرة (رويترز) - قال وزير بريطاني يوم الأربعاء إن تطبيقا إلكترونيا ساهمت بلاده في دعمه لتحذير السوريين في المناطق التي تتعرض لغارات جوية أدى إلى انخفاض الإصابات بنسبة 27 في المئة.
ونقل مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية في الشرق الأوسط عن أليستر بيرت وزير الشرق الأوسط في وزارة الخارجية قوله "هذه المبادرة التي تمولها المساعدات البريطانية يمكن أن توفر للمواطنين السوريين دقائق ثمينة يصلون خلالها إلى بر الأمان قبل بدء الغارات الجوية".
وأضاف أنها "أسفرت فعلا عن انخفاض بنسبة 27 في المئة في عدد الإصابات في المناطق التي تتعرض لقصف كثيف".
وذكرت رويترز في تقرير نشر في وقت سابق هذا الشهر أن التطبيق الذي أطلق عليه اسم الراصد يعتمد على قيام مراقبين على الأرض برصد حركة الطائرات الحربية الروسية والسورية واتجاهها وإدخال هذه البيانات في الخانات الخاصة بها بالتطبيق لتحديد مسار الطائرات وأهدافها المحتملة.
ويرسل التطبيق تحذيرا يطلق بدوره رسائل عبر فيسبوك وتليجرام وتويتر كما أنه يطلق صفارات إنذار مدوية عبر المدن التي تقع في مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في سوريا.
وتقول شركة (هالا سيستمز) التي أنتجت نظام الإنذار إنها تلقت تمويلا من دول من بينها بريطانيا وكندا وهولندا والولايات المتحدة إضافة لمانحين أفراد.
وقال مركز الإعلام والتواصل الإقليمي البريطاني في الشرق الأوسط إن بريطانيا توفر الدعم لتطبيق الراصد عبر مؤسسة هالا سيستمز.
(إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز