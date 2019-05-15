هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مايو, 2019 11:48 ص

أنقرة (رويترز) - قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الأربعاء إن الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير وبوتين اتفقا على ضرورة اجتماع مجموعة عمل بشأن شمال غرب سوريا في أسرع وقت ممكن.

وكان هجوم للجيش السوري وحلفائه بدعم من روسيا استهدف في الآونة الأخيرة إدلب والمناطق المحيطة بها وأسفر عن تشريد أكثر من 150 ألف شخص وفقا لما تقوله الأمم المتحدة فيما يقول عمال إنقاذ ومسؤولون في الدفاع المدني إن ما يربو على 120 مدنيا قتلوا.

وقال جاويش أوغلو إن هجمات القوات الحكومية السورية تضر بفرص تشكيل لجنة برعاية الأمم المتحدة لوضع مسودة دستور جديد لسوريا.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)

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