هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أكتوبر, 2019 04:11 م

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في برلين يوم 8 أغسطس آب 2019 - رويترز

برلين (رويترز) - حثت ألمانيا تركيا يوم الأربعاء على وقف العملية العسكرية في شمال سوريا، وقالت إن التوغل قد يزيد من زعزعة استقرار هذا البلد ويساعد على عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال وزير الخارجية هايكو ماس في بيان "تركيا تخاطر بمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة وعودة نشاط تنظيم الدولة الإسلامية... الهجوم التركي قد يؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة وأيضا تدفقات جديدة للاجئين".

وأضاف "ندعو تركيا لوقف عمليتها والسعي لتحقيق مصالحها الأمنية بطريقة سلمية".

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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