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وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في برلين يوم 22 أغسطس آب 2018. تصوير: هانيبال هانشكه - رويترز

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أنقرة (رويترز) - ذكر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يوم الأربعاء أن بلاده ستدرس تعزيز المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين في الدول المجاورة لسوريا إذا شنت حكومة دمشق هجوما شاملا في محافظة إدلب.

وقال ماس عقب محادثات مع نظيره التركي في أنقرة "ألمانيا مستعدة للنظر في زيادة مساهمتها الإنسانية (الخاصة بسوريا) إذا اندلعت معارك متعددة الجبهات".

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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رويترز