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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 سبتمبر, 2018 07:31 م 05 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 19:31

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في برلين يوم 22 أغسطس آب 2018. تصوير: هانيبال هانشكه - رويترز (reuters_tickers)