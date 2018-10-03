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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أكتوبر, 2018 05:09 م 03 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 17:09

وزيرا الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والألماني هايكو ماس (إلى اليسار) في مقر الخارجية الأمريكية بواشطن يوم الأربعاء. تصوير. كيفن لامارك - رويترز (reuters_tickers)