هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أكتوبر, 2019 01:47 م

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في برلين يوم 16 أكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: ميشيل تانتوسي - رويترز

برلين (رويترز) - قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يوم الثلاثاء إن بلاده تلقت أسئلة وتعليقات غاضبة من حلفاء بعدما اقترحت وزيرة الدفاع إقامة منطقة أمنية بشمال سوريا.

وكانت أنيجريت كرامب كارينباور، وزيرة الدفاع وزعيمة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، قد قالت إنه يجب أن تشارك كل من تركيا وروسيا في المنطقة الأمنية.

وذكرت أن الخطوة تهدف لحماية المدنيين النازحين وضمان استمرار التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية، وهي المرة الأولى التي تقترح فيها برلين مهمة عسكرية في الشرق الأوسط.

وقال ماس "منذ يوم أمس، وبعد اقتراح زعماء الاتحاد الديمقراطي المسيحي، تلقينا أسئلة من حلفائنا وهناك قدر، لا جدال في هذا، من الغضب بين شركائنا".

وأضاف أنه يجري نقاش بين الشركاء حاليا حول إقامة مثل هذه المنطقة الأمنية الدولية.

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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