هذا المحتوى تم نشره يوم 27 يناير, 2020 06:01 م

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في نيودلهي يوم 14 يناير كانون الثاني 2020. تصوير: عدنان عبيدي - رويترز.

دبي (رويترز) - وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط بأنها "أوهام"، وذلك في تغريدة له يوم الاثنين.

وقال ظريف "بدلا من ’صفقة القرن’ الغارقة في الأوهام، والتي ستُكتب لها النهاية في لحظة إعلانها، فإن من الأفضل أن يقبل من يصفون أنفسهم بأنهم ’أبطال الديمقراطية’ بحل إيران الديمقراطي الذي اقترحه (الزعيم الأعلى) آية الله علي خامنئي: استفتاء يقرر بموجبه الفلسطينيون كلهم، مسلمون ويهود ومسيحيون، مستقبلهم".

وكان ترامب أعلن يوم الاثنين أن البيت الأبيض سينشر خطته للسلام في الشرق الأوسط التي تأجلت طويلا يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت جرينتش).

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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