وزير خارجية إيران: لن نغير سياساتنا في الشرق الأوسط

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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أغسطس, 2018 12:33 م 13 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 12:33

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في جورجيا يوم 18 أبريل نيسان 2018. تصوير: ديفيد مادزيناريشفيلي - رويترز. (reuters_tickers)