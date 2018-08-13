وزير خارجية إيران: لن نغير سياساتنا في الشرق الأوسط
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وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في جورجيا يوم 18 أبريل نيسان 2018. تصوير: ديفيد مادزيناريشفيلي - رويترز.(reuters_tickers)
أنقرة (رويترز) - قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لقناة الجزيرة القطرية إن بلاده لن تكبح نفوذها في الشرق الأوسط رغم الضغوط الأمريكية المتزايدة على طهران للحد من أنشطتها في المنطقة.
ونقلت الجزيرة يوم الاثنين عن ظريف قوله "لن تغير إيران سياساتها في المنطقة بسبب العقوبات والتهديدات الأمريكية".
وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو أيار من الاتفاق النووي الموقع مع طهران في 2015 وقال إنه لم يعالج أمر برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ولا أنشطتها النووية بعد عام 2025 ولا دورها في صراعات دائرة في اليمن وسوريا.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز