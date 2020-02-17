هذا المحتوى تم نشره يوم 17 فبراير, 2020 03:08 م

وزير الشؤون الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو يتحدث في روما يوم 15 فبراير شباط 2020. تصوير: ريمو كاسيلي - رويترز.

بروكسل (رويترز) - قال وزير الشؤون الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو يوم الاثنين إن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على بدء مهمة لمنع دخول الأسلحة إلى ليبيا، عقب محادثات بين وزراء خارجية دول التكتل البالغ عددها 27 دولة في بروكسل.

وقال دي مايو في بروكسل "الاتحاد الأوروبي ملتزم بمهمة جوية وبحرية، وهناك جزء منها على الأرض، لحظر الأسلحة ودخول الأسلحة إلى ليبيا".

وأضاف أن المهمة ليست إحياء للعملية صوفيا وسيتم نشرها على الساحل الشرقي لليبيا حيث يجري تهريب السلاح.

ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد على تقديم سبع طائرات وسبعة زوارق للمهمة في حال توفرها.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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