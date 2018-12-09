وزير خارجية البحرين ينتقد أمير قطر لعدم حضوره قمة الرياض

هذا المحتوى تم نشره يوم 09 ديسمبر, 2018 12:02 م

وزير خارجية البحرين الشيح خالد بن أحمد آل خليفة في صورة من أرشيف رويترز

دبي (رويترز) - انتقد وزير خارجية البحرين الشيح خالد بن أحمد آل خليفة على تويتر يوم الأحد أمير قطر لعدم حضوره القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي في الرياض.

وأرسلت قطر وزير الدولة للشؤون الخارجية للقمة التي تنعقد وسط الخلاف المرير بين الدوحة وأربع دول من بينها ثلاث دول عربية خليجية قطعت معها العلاقات الدبلوماسية والتجارية منذ منتصف العام الماضي.

وقال الشيخ خالد في تغريدته "كان الأجدر بأمير قطر أن يقبل بالمطالب العادلة ويتواجد في القمة" في إشارة لمطالب الدول التي قاطعت الدوحة.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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