وزير خارجية تركيا يقول إنه بحث مع بومبيو الخطوات المحتملة في إدلب ومنبج بسوريا

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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أغسطس, 2018 07:45 ص 03 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 07:45

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو (إلى اليسار) يصافح نظيره الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن يوم الرابع من يونيو حزيران 2018. تصوير: ليا ميليز - رويترز. (reuters_tickers)