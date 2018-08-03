وزير خارجية تركيا يقول إنه بحث مع بومبيو الخطوات المحتملة في إدلب ومنبج بسوريا
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو (إلى اليسار) يصافح نظيره الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن يوم الرابع من يونيو حزيران 2018. تصوير: ليا ميليز - رويترز.(reuters_tickers)
اسطنبول (رويترز) - قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يوم الجمعة إنه بحث مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها فيما يتعلق بإدلب ومنبج في سوريا.
ويختلف البلدان الشريكان في حلف شمال الأطلسي فيما يتعلق بالسياسة في سوريا.
وقال أيضا الوزير التركي عقب اجتماعه الذي وصفه بأنه "بناء" مع بومبيو إن البلدين اتفقا على العمل عن كثب لحل القضايا العالقة بينهما.
والتقى الوزيران على هامش مؤتمر إقليمي لوزراء الخارجية في سنغافورة. وجرت المحادثات بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على وزيرين تركيين فيما يتصل بمحاكمة قس أمريكي متهم بدعم الإرهاب. وقالت تركيا إن العقوبات غير مقبولة.
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز