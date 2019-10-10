هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أكتوبر, 2019 06:05 م

أنقرة (رويترز) - قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الخميس إن التوغل التركي لن يصل لأكثر من 30 كيلومترا في عمق شمال شرق سوريا مع تقدم القوات التركية ضد مسلحين أكراد في المنطقة لليوم الثاني.

وأضاف جاويش أوغلو في تصريحات لمحطة (سي.إن.إن ترك) أن التهديد الأمني الذي تقول تركيا إنها تواجهه من وجود مسلحين أكراد على حدودها سينتهي إذا تم تطهير المنطقة من المسلحين.

وقال "عندما نتوغل لعمق 30 كيلومترا في المنطقة الآمنة.. سيتم القضاء على الإرهاب".

وأضاف جاويش أوغلو أن تركيا لديها الحق في استخدام المجال الجوي فوق سوريا في إطار حملتها وقال "لدينا الحق في استخدام هذا المجال الجوي... هذا المجال الجوي ليس ملكا للولايات المتحدة. ليس لديها حق في السيطرة على هذا المجال الجوي".

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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