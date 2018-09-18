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وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي في موسكو يوم 24 أغسطس آب 2018. تصوير: ماكسيم شيمتوف - رويترز.

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اسطنبول (رويترز) - قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الثلاثاء إن مسؤولين بأجهزة المخابرات والأمن التركية والروسية سيبحثون وضع الجماعات المتشددة في إدلب السورية.

وأضاف أن روسيا وتركيا ستنفذان دوريات منسقة ستشارك فيها طائرات مسيرة.

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)

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رويترز