وزير خارجية تركيا: نأمل في عدم إراقة المزيد من الدماء في سوريا
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وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي في موسكو يوم 24 أغسطس آب 2018. تصوير: ماكسيم شيمتوف - رويترز.(reuters_tickers)
اسطنبول (رويترز) - قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الثلاثاء إن بلاده تأمل أن يتحقق الاستقرار في سوريا وفي عدم إراقة المزيد من الدماء هناك.
وكان الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين قد أعلنا يوم الاثنين عن اتفاق بإنشاء منطقة جديدة منزوعة السلاح في منطقة إدلب ينسحب منها المقاتلون المتشددون بحلول منتصف الشهر المقبل.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز