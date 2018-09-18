محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 18 سبتمبر, 2018 12:22 م 18 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 12:22

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي في موسكو يوم 24 أغسطس آب 2018. تصوير: ماكسيم شيمتوف - رويترز. (reuters_tickers)