وزير خارجية تركيا: نعمل على وقف إطلاق النار في إدلب السورية

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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 سبتمبر, 2018 09:34 ص 14 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 09:34

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفي في أنقرة يوم 5 سبتمبر أيلول 2018. تصوير: أوميت بكطاش - رويترز (reuters_tickers)