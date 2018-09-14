وزير خارجية تركيا: نعمل على وقف إطلاق النار في إدلب السورية
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وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفي في أنقرة يوم 5 سبتمبر أيلول 2018. تصوير: أوميت بكطاش - رويترز(reuters_tickers)
اسطنبول (رويترز) - قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الجمعة إن بلاده تعمل على التوصل لوقف إطلاق النار في شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة وإنها مستعدة للتعاون في محاربة الجماعات الإرهابية في إدلب.
وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الباكستاني أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين عن الوضع في سوريا.
كان أردوغان قد التقى بزعيمي إيران وروسيا الأسبوع الماضي في طهران لبحث الأوضاع بسوريا لكنه لم ينجح في الحصول على تعهد بوقف إطلاق النار.
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز