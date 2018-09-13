وزير خارجية تركيا: وحدات حماية الشعب قد تساعد حكومة سوريا في عملية إدلب
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وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يتحدث خلال مؤتمر صحفي في أنقرة يوم 5 سبتمبر أيلول 2018. تصوير: أوميت بكطاش - رويترز(reuters_tickers)
اسطنبول (رويترز) - قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في رسالة إلى صحيفة نيويورك تايمز نشرت يوم الخميس إن وحدات حماية الشعب الكردية قد تساعد الحكومة السورية في الهجوم على إدلب، وهي آخر منطقة كبيرة خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في سوريا.
وحذرت الولايات المتحدة وتركيا، اللتان تعارضان حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، من أن أي هجوم على إدلب تقوم به الحكومة السورية بدعم من روسيا وإيران قد يزيد من زعزعة استقرار المنطقة وإلحاق الضرر بالمدنيين. وتعهد الأسد باستعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية.
لكن تركيا والولايات المتحدة تختلفان في وجهات النظر بشأن وحدات حماية الشعب الكردية.
وكانت الوحدات حليفا قويا للولايات المتحدة في حربها على تنظيم الدولة الإسلامية. لكن تركيا تعتبر الوحدات منظمة إرهابية وامتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا ضد الدولة التركية منذ ثمانينات القرن الماضي.
وعبرت أنقرة مرارا عن غضبها من الدعم الأمريكي للوحدات.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)
رويترز