وزير خارجية سوريا يبلغ الأمم المتحدة باستعداد بلاده لعودة اللاجئين
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وزير الخارجية السوري وليد المعلم في العاصمة الروسية موسكو يوم 30 أغسطس آب 2018. تصوير: ماكسيم شيمتوف - رويترز.(reuters_tickers)
الأمم المتحدة (رويترز) - أبلغ وزير الخارجية السوري وليد المعلم الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السبت بأن بلاده مستعدة للعودة الطوعية للاجئين الذين فروا خلال الصراع المستمر منذ أكثر من سبعة أعوام.
وقال المعلم إن بلاده ترحب بأي مساعدة تتعلق بإعادة الإعمار من الدول غير المشاركة في "العدوان" على سوريا. وأضاف أن الدول التي لا تقدم سوى مساعدات مشروطة أو تواصل دعم الإرهاب فإنها ليست مدعوة وغير مرحب بها للمساعدة.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
رويترز