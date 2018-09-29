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هذا المحتوى تم نشره يوم 29 سبتمبر, 2018 04:03 م 29 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 16:03

وزير الخارجية السوري وليد المعلم في العاصمة الروسية موسكو يوم 30 أغسطس آب 2018. تصوير: ماكسيم شيمتوف - رويترز. (reuters_tickers)