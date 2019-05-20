هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مايو, 2019 02:36 م

وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبد الله في صورة من أرشيف رويترز

لندن (رويترز) - زار وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبد الله طهران يوم الاثنين تزامنا مع تصاعد التوتر بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة وحلفائها في الخليج.

وكانت عمان ساهمت في الماضي في التمهيد لمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن الوزير العماني ناقش مسائل إقليمية ودولية مع نظيره محمد جواد ظريف، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وليس معلوما ما إذا كانت هذه الزيارة تهدف إلى خفض التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

ولعبت عمان في وقت سابق دورا مهما في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران اللتين انقطعت العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1980. وعمان هي إحدى دول الخليج العربية التي تحافظ على علاقات جيدة مع كلا البلدين. وواشنطن وطهران على خلاف ممتد بسبب برامج إيران النووية والصاروخية.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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